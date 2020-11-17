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توك شو

اكتفاء ذاتي وفرص عمل.. متحدث الرئاسة يكشف أهداف المشروعات القومية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:20 م
بسام راضي
بسام راضي
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عادل نصار
كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أهمية المشروعات في العاصمة الإدارية الجديد.

وأضاف بسام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن فكر واستراتيجية الدولة يختلف عن فكر الأفراد في ادارة المشروعات، مضيفا أن الدولة تعمل على حل كل الأمور التي تؤرق المواطنين المصري.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك أهداف أخرى للمشروعات القومية بجانب العائد الاقتصادي.

وأكد المتحدث، أن الدولة تستهدف من المشروعات القومية توفير فرص عمل والاكتفاء الذاتي ورفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع المشروعات القومية بصورة مستمرة.
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