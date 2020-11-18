بدون حرمان.. أسرع رجيم لنسف دهون البطن العنيدة

هل تبحثين عن وصفات سريعة للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون إليك رجيم سريع للتخسيس ونسف دهون البطن العنيدة فى لمح البصر يقدمه موقع بولد سكاى الهندى .
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لحرق الدهون وفقدان الوزن الوزن بسرعة إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش وتحول جسمك لماكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم لمدة 7 أيام يقدمها موقع برايت سايد
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
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الإفطار 6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات
يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم