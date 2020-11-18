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مرأة

بدون حرمان.. أسرع رجيم لنسف دهون البطن العنيدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفات سريعة للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون إليك رجيم سريع للتخسيس ونسف دهون البطن العنيدة فى لمح البصر يقدمه موقع بولد سكاى الهندى .

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نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

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الإفطار 6 صباحا


شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونة   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

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