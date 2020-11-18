بايدن يتعهد بكسر سياسات ترامب عدا ما يتعلق بـ أمن إسرائيل

تعهد نائب الرئيس السابق جو بايدن بالخروج عن سياسة "أمريكا أولًا" التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لكن النقاد يخشون من أن تشهد انتخاباته المتوقعة عودة إلى سياسات التدخل العسكري لإدارة باراك أوباما.





وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "التزامه العميق" بأمن إسرائيل.





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وأضاف بيان للحكومة الاسرائيلية ان الرجلين أجريا "محادثة حارة" الثلاثاء أكد فيها بايدن "التزامه العميق بدولة إسرائيل وأمنها".





وجاء في التقرير أن "البلدين اتفقا على الاجتماع قريبا لمناقشة العديد من المسائل العالقة وأكدا مجددًا ضرورة مواصلة تعزيز التحالف القوي بين الولايات المتحدة واسرائيل".





وعلى النقيض من التعليقات السابقة لنتنياهو، أشار البيان إلى بايدن على أنه "الرئيس المنتخب" - على الرغم من الطعن القانوني المستمر للرئيس دونالد ترامب في العملية الانتخابية في عدة ولايات وحقيقة أن عدد الأصوات لم يكتمل بعد بعد أسبوعين من انتخابات 3 نوفمبر.





وفي حين تعهد بايدن باتباع مسار مختلف لنهج ترامب "أمريكا أولًا" في العلاقات الخارجية، إلا أن المعلقين السياسيين وفريقه أشاروا إلى أن القليل سيتغير فيما يتعلق بالشرق الأوسط.





وقالت نائبة رئيس مجلس الرئاسة الإسرائيلية إيلانا ستوكمان عن بايدن في أواخر الشهر الماضي: "سيكون رائعًا بالنسبة لإسرائيل والمنطقة".





وقال مستشار بايدن للسياسة الخارجية توني بلينكن قبيل الانتخابات الأمريكية إن حكومة بايدن المستقبلية "ستنظر نظرة فاحصة" على قرار ترامب بيع طائرات هجومية خفية من طراز لوكهيد إف-35 لايتنينج 2 إلى الإمارات العربية المتحدة.





وانتقد بلينكن القرار باعتباره أشبه "بالمقابل" لتطبيع الإمارات للعلاقات مع تل أبيب والاعتراف الفعلي بالدولة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، والذي وصف بأنه انقلاب كبير في السياسة الخارجية لترامب.





وقال بلينكن: "كمبدأ أساسي، فإن تشجيع الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها هو شيء دعمناه خلال إدارة أوباما بايدن وسوف ندعمه في إدارة بايدن".





وقد أكد رئيس البنتاجون بالإنابة كريستوفر ميلر، يوم الثلاثاء، المخاوف التي أعرب عنها معارضو ترامب على جانبي الانقسام الحزبي - وداخل الإدارات الحكومية - من أنه سيستخدم الشهرين المتبقيين من ولايته الحالية لسحب معظم القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان والعراق.





وقد تكون إقالة الرئيس لوزير الدفاع مارك إسبر ورحيل المبعوث السوري جيم جيفري - الذي اعترف الأسبوع الماضي بلعب "لعبة قذيفة" على أعداد القوات لوقف ترامب إنهاء الاحتلال الأمريكي غير الشرعي لحقول النفط السورية - علامات على تحركات أكثر راديكالية على قدم وساق.