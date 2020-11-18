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منوعات

نجمة أغاني الريف الأمريكي "دوللي بارتن" تتبرع بمليون دولار لصالح أبحاث لقاح "موديرنا" لمكافحة كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تبرعت نجمة أغاني الريف الأمريكي، دوللي بارتون بمبلغ مليون دولار للمركز الطبي في جامعة "فاندربيلت" في ناشفيل" في ولاية تنسي للمساهمة في جهود شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" في تطوير لقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت تجربة لقاح "مودرنا" والبحوث السريرية جزءا من جهود المركز الطبي بجامعة فاندربيلت لوقف الفيروس وتم إدراج تبرع "بارتون" فى التقرير الأولي لمجلة "New England Journal of Medicine" الذي يوضح أن اللقاح فعال للغاية.

وقالت بارتون "أخبرني صديقي القديم الدكتور ناجي أبومراد، الذي شارك في الأبحاث في فاندربيلت لسنوات عديدة، أنهم يحققون بعض التطورات المثيرة نحو البحث عن فيروس كورونا من أجل العلاج".

وتابعت "أنا أتبرع بمبلغ مليون دولار لفاندربيلت من أجل هذا البحث ولتشجيع الأشخاص القادرين على تحمل تكاليفه على التبرع".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه شركة "موديرنا" المطورة للقاح على فعاليته التي تصل إلى نسبة 94.5٪ في الوقاية من العدوى، بحسب البيانات المؤقتة التي نشرتها الشركة، وجاءت هذه الأخبار بعد أن قالت شركة فايزر إن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة 90٪.
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