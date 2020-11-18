الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الدقهلية – البحيرة – الشرقية) ومُمثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، والمشروعات المخطط الانتهاء منها في العام المالي 2020/2021.
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وأكد د. سيد إسماعيل أهمية هذه الاجتماعات ودورها المؤثر في دفع عجلة المشروعات للتغلب على التحديات التي تواجه البرنامج، كما أكد على اهتمام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالبرنامج، الذى يأتى فى مقدمة مشروعات قطاع المرافق والبنية الأساسية، ويعد من أولويات الوزارة.
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كما أكد د. سيد إسماعيل أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بربط الوحدات السكنية على شبكات الانحدار التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق توصيل الخدمة للمواطنين، ولضمان استمرارية تدفق التمويل اللازم للبرنامج وتفادى وجود أي عقبات فى دفعات التمويل.
كما شدد على أهمية المتابعة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وأهمية سلامة وأرواح جميع الأفراد سواء المواطنين او العاملين بشركات المياه أو الاستشاريين أو العاملين بشركات المقاولات، مشيرا إلى أن متابعة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية هي مسئولية جميع الكيانات المشاركة بالبرنامج.
وقد استعرض المهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، بالمشاركة مع فريق العمل بالوحدة أجندة الاجتماع والنقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الأولى من البرنامج، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم مناقشة الخطة الزمنية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط الانتهاء منها في العام المالي 2020/2021 وتشمل (المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية - الخطة الزمنية لاستلام الأعمال من خلال شركات المياه – الخطة الزمنية لتنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات – نسب الصرف للخطة الاستثمارية – التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات والمقترحات والبدائل للتغلب على هذه المعوقات).
وفى نهاية الإجتماع تم التأكيد على المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية من جميع الأطراف المعنية وتقديم خطة زمنية للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه المشروعات المخطط الانتهاء منها فى العام المالي 2020/2021، وكذلك الالتزام بتقديم آلية محددة لاستلام الأعمال من خلال شركات المياه وربط الوحدات السكنية على الشبكات لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من خدمة الصرف الصحى وتحقيق أهداف البرنامج المرجوة.