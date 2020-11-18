الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية





وأكد د. سيد إسماعيل أهمية هذه الاجتماعات ودورها المؤثر في دفع عجلة المشروعات للتغلب على التحديات التي تواجه البرنامج، كما أكد على اهتمام الدكتور عاصم الجزار، وزير ا لإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالبرنامج، الذى يأتى فى مقدمة مشروعات قطاع ا لمرافق والبنية الأساسية ، ويعد من أولويات الوزارة.





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كما أكد د. سيد إسماعيل أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بربط الوحدات السكنية على شبكات الانحدار التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق توصيل الخدمة للمواطنين، ولضمان استمرارية تدفق التمويل اللازم للبرنامج وتفادى وجود أي عقبات فى دفعات التمويل.





كما شدد على أهمية المتابعة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وأهمية سلامة وأرواح جميع الأفراد سواء المواطنين او العاملين بشركات المياه أو الاستشاريين أو العاملين بشركات المقاولات، مشيرا إلى أن متابعة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية هي مسئولية جميع الكيانات المشاركة بالبرنامج.





وقد استعرض المهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، بالمشاركة مع فريق العمل بالوحدة أجندة الاجتماع والنقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الأولى من البرنامج، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم مناقشة الخطة الزمنية الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط الانتهاء منها في العام المالي 2020/2021 وتشمل (المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية - الخطة الزمنية لاستلام الأعمال من خلال شركات المياه – الخطة الزمنية لتنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات – نسب الصرف للخطة الاستثمارية – التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات والمقترحات والبدائل للتغلب على هذه المعوقات).



