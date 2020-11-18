قافلة طبية من "طب القاهرة" تبدأ الكشف المجاني على أهالي حلايب وشلاتين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وجود قافلة طبية من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة، بدءا من الأربعاء حتى الأحد المقبل، للكشف الطبي على أهالي مدن وقرى حلايب وشلاتين.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تقام القافلة تحت رعاية معالى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور تامر مرعى - وكيل وزارة الصحة، وتبدأ عملها بدا من الغد بمستشفى الشلاتين المركزي ووحدتي حلايب وأبورماد الصحية لتقديم خدمة علاجية لأهالي جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت المديرية في بيان، الأربعاء، أن سيتم إجراء الكشف واجراء العمليات والعلاج بالمجان وتضم القافلة أقسام أطفال، وباطنة، وأطفال وعظام، ورمد، وتحاليل، وجراحة أوعية دموية، وجراحة أورام، وجراحة أطفال جراحة عامة، ونسا وتوليد، مسالك بولية، مخ وأعصاب، أنف وأذن وحنجرة، النسا والتوليد، وتخدير، علاج طبيعي، أشعة.

كان قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك تواجدًا دوريًا لقوافل طبية من أطباء جامعة الزقازيق بمدن البحر الأحمر للكشف على المواطنين مجانًا، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل المديرية مع الجامعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن آخر قافلة طبية من أطباء جامعة الزقازيق غادرة الخميس الماضي، حيث وصلت بداية الأسبوع الماضي بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب حميات الغردقة، خلال الفترة من يوم السبت 7 إلى الخميس 12نوفمبر 2020م.