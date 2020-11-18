Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قافلة طبية من "طب القاهرة" تبدأ الكشف المجاني على أهالي حلايب وشلاتين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
جانب من القافلة
جانب من القافلة
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وجود قافلة طبية من أساتذة كلية طب جامعة القاهرة، بدءا من الأربعاء حتى الأحد المقبل، للكشف الطبي على أهالي مدن وقرى حلايب وشلاتين.

 

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تقام القافلة تحت رعاية معالى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور تامر مرعى - وكيل وزارة الصحة، وتبدأ عملها بدا من الغد بمستشفى الشلاتين المركزي ووحدتي حلايب وأبورماد الصحية لتقديم خدمة علاجية لأهالي جنوب البحر الأحمر.

 

وأوضحت المديرية في بيان، الأربعاء، أن سيتم إجراء الكشف واجراء العمليات والعلاج بالمجان وتضم القافلة أقسام أطفال، وباطنة، وأطفال وعظام، ورمد، وتحاليل، وجراحة أوعية دموية، وجراحة أورام، وجراحة أطفال جراحة عامة، ونسا وتوليد، مسالك بولية، مخ وأعصاب، أنف وأذن وحنجرة، النسا والتوليد، وتخدير، علاج طبيعي، أشعة.

 

كان قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك تواجدًا دوريًا لقوافل طبية من أطباء جامعة الزقازيق بمدن البحر الأحمر للكشف على المواطنين مجانًا، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل المديرية مع الجامعة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن آخر قافلة طبية من أطباء جامعة الزقازيق غادرة الخميس الماضي، حيث وصلت بداية الأسبوع الماضي بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب حميات الغردقة، خلال الفترة من يوم السبت 7 إلى الخميس 12نوفمبر 2020م.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روتاري الغردقة ينظم قافلة طبية مجانية في أمراض العيون لأهالي البحر الأحمر

مجانًا.. فريق طبى من جامعة الزقازيق يتواجد بمستشفيات البحر الأحمر للكشف على المواطنين

صحة البحر الأحمر تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال الشهر الجاري

قافلة طبية فى المستشفى العام.. صحة السويس تحتفل باليوم العالمي لمرض السكر

غدا.. قافلة طبية من جامعة القاهرة للكشف على أهالى حلايب وشلاتين

جامعة القاهرة تطلق القوافل الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟.. أمين الفتوى يجيب

إحالة مديرة مدرسة للنيابة الإدارية في واقعة طرد تلاميذ برياض الأطفال بسبب المصروفات

شروط المسح على الجورب ومتى يبطل؟.. الإفتاء توضح

في عيد ميلاد إيناس عبد الله.. قصة تعرضها للظلم قبل ارتداء الحجاب

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في مهرجان الفضائيات العربية

دودج تشارجر تعود للسوق بنسخة أكثر قوة