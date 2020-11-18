شاهد.. أسامة هيكل يكرم الفائزين بمبادرتي خبر في صورة وسفراء الإعلام الجديد

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير عن وزير الاعلام أسامة هيكل، أثناء تكريمه للفائزين بمبادرتي (خبر في صورة) و (سفراء الاعلام الجديد)، وقال اسامة هيكل، انه في السنوات الاخيرة تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، الي جانب المواقع الالكترونية ، منوها ان هناك تطور مذهل في عالم الصحافة والاعلام.





وتابع هيكل، ان معظم العاملين بعالم الصحافة والاعلام حاليا من الشباب، ولهم تأثير كبير على الاعلام التقليدي ايضا، لافتا الي ان الاتجاه حاليا الي ما يسمى بصحافة المواطن، وهي قدرة المواطن على التقاط الصورة ونقل حدث او قصة من خلال كاميرا الموبايل الشخصي.





وأضاف أن إطلاق الوزارة لمُسابقتي "سفراء الإعلام الجديد" و"خبر فى صورة" منذ ثلاثة شهور استهدف بناء جسور مع الإعلام الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح إضافة لقوة الدولة الإعلامية وليس خصمًا لها.

واوضح انه تم إطلاق المُبادرتين ضمن خطة وزارة الدولة للإعلام للاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب المصري في مجالات الإعلام الجديد.



