Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قمة ثلاثية في أبوظبي.. أبرز ما ناقشه قادة البحرين والإمارات والأردن

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:00 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله والملك حمد بن عيسى
Advertisements
محمد عثمان
استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد القادة خلال القمة، على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العاهل الأردني يؤكد الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية

العاهل البحريني: نساند مصر في ترسيخ أمن المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية

ولي عهد الأردن يؤدي اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك عبدالله إلى الإمارات

ترشيحاتنا

شاهد.. منتخب البرازيل يتناول الغداء في كشري أبو طارق

حرائق يصعب إخمادها.. ترامب يرسم خطة جهنمية ستحرم بايدن من حكم أمريكا بأريحية

تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في مهرجان الفضائيات العربية

فى ذكرى ميلاده.. طبيب أحمد زكى لـ صدى البلد: مات مديونا وفقد بصره فى أيامه الأخيرة والضربة الجوية كان حلم حياته

Advertisements

حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب

قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

إصابة مدحت عبد الهادي وحارس الزمالك بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد: طقس سيئ يضرب مصر من الخميس حتى السبت

رد فعل غير متوقع من شيرى عادل على ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود.. شاهد

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

الحكومة: إعفاء المنشآت الطبية لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في مهرجان الفضائيات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

للسيدات.. أكثر 5 سيارات تناسب احتياجاتها..صور

شاهد.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في السعودية خلال عام 2020