محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، عقب لقاءه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية .





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى من قاطني العمارة رقم "5" بالاسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحي بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجه محافظ الفيوم بسرعة التنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.









كما استمع المحافظ لمطالب أهالي منطقة أرض زهير بشأن إعادة النظر في تخفيض قيم التصالح في بعض مخالفات البناء، وأكد المحافظ بحث المطلب مع المختصين مع توفير بيان تفصيلى بمختلف قطاعات المنطقة، كما استمع المحافظ لمطلب مزارعي قرية خليفة يونس بمركز طامية بشأن تبطين وتطوير ترعة الروضة، ووجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية ببحث مطالب المزارعين والعمل على دراسة تبطين ذلك المجرى المائي.





وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعاني طفلها من سرطان بالدم، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة اجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلًا عن توفير تدريب صناعي وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلي للقمامة.





كما شمل لقاء المواطنين الاستماع لعدد من الشكاوى بقطاع التربية والتعليم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة وبحث تلك المشكلات ووضع الحلول الجذرية لها لانتظام العملية التعليمية، كا استمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسئولي مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص.





عقب الاانتهاء من لقاء خدمة المواطنين، تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.