محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، عقب لقاءه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى من قاطني العمارة رقم "5" بالاسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحي بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجه محافظ الفيوم بسرعة التنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.
محافظ الفيوم يلتقي عددًا من المواطنين لبحث شكاواهم و يتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية
كما استمع المحافظ لمطالب أهالي منطقة أرض زهير بشأن إعادة النظر في تخفيض قيم التصالح في بعض مخالفات البناء، وأكد المحافظ بحث المطلب مع المختصين مع توفير بيان تفصيلى بمختلف قطاعات المنطقة، كما استمع المحافظ لمطلب مزارعي قرية خليفة يونس بمركز طامية بشأن تبطين وتطوير ترعة الروضة، ووجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية ببحث مطالب المزارعين والعمل على دراسة تبطين ذلك المجرى المائي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعاني طفلها من سرطان بالدم، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة اجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلًا عن توفير تدريب صناعي وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلي للقمامة.
كما شمل لقاء المواطنين الاستماع لعدد من الشكاوى بقطاع التربية والتعليم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة وبحث تلك المشكلات ووضع الحلول الجذرية لها لانتظام العملية التعليمية، كا استمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسئولي مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص.
عقب الاانتهاء من لقاء خدمة المواطنين، تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.