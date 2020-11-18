Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:17 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس  ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، عقب لقاءه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال اللقاء استمع لشكوى من قاطني العمارة رقم "5" بالاسكان الاقتصادى بمنطقة حفر الباطن بمدينة طامية، يتضررون فيها من تراكمات مياه الصرف الصحي بمنور العمارة مما يضر بصحة السكان ويعرض المبنى للخطر، ووجه محافظ الفيوم بسرعة التنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طامية لحل المشكلة.


كما استمع المحافظ لمطالب أهالي منطقة أرض زهير بشأن إعادة النظر في تخفيض قيم التصالح في بعض مخالفات البناء، وأكد المحافظ بحث المطلب مع المختصين مع توفير بيان تفصيلى بمختلف قطاعات المنطقة، كما استمع المحافظ لمطلب مزارعي قرية خليفة يونس بمركز طامية بشأن تبطين وتطوير ترعة الروضة، ووجه المحافظ مسئولي الري والموارد المائية ببحث مطالب المزارعين والعمل على دراسة تبطين ذلك المجرى المائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع لشكوى إحدى السيدات من قرية السادات بطامية يعاني طفلها من سرطان بالدم، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة اجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطفل، كما وجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب، فضلًا عن توفير تدريب صناعي وتمويل لمشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجه المحافظ مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطلب أحد الشباب الراغبين فى العمل بمجال الجمع المنزلي للقمامة.

كما شمل لقاء المواطنين الاستماع لعدد من الشكاوى بقطاع التربية والتعليم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة دراسة وبحث تلك المشكلات ووضع الحلول الجذرية لها لانتظام العملية التعليمية، كا استمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسئولي مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص.

عقب الاانتهاء من لقاء خدمة المواطنين، تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمركز على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية
محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية
محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية
محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طامية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المواقع الخدمية بمركزي إطسا وأبشواي

محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة قبل انهيارها على المنازل

نائب محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية

نائب محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل

محافظ المنيا يستمع لشكاوى مستحقي مدينة العمال

محافظ الفيوم يلتقي المواطنين لبحث شكاواهم ويتفقد المركز التكنولوجي

ترشيحاتنا

قبل الميلاد.. الفراعنة توصلوا إلى دواء معجزة لأمراض النساء

الإفتاء تعلق على آمنة نصير: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم

داخل عيادة خيرية.. حبس طبيب بالزقازيق هتك عرض فتاة أثناء عمل أشعة

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

إصابة مدحت عبد الهادي وحارس الزمالك بفيروس كورونا

الوزراء ينفي فرض خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين بسبب إصابتهم بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وكمامة سوداء.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

دراسة.. تناول هذه الفيتامينات بشكل منتظم تعزز مناعتك ضد كورونا