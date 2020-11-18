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أخبار العالم

بشكل رسمي.. أشكنازي أول وزير إسرائيلي يزور البحرين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جابي أشكنازي سيزور البحرين في الرابع من الشهر القادم، وسيكون أول وزير إسرائيلي يزور البحرين بشكل رسمي.

ويأتي ذلك عقب زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، عن بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ديسمبر المقبل. 

وأكد "الزياني"، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد. 

ودعا الزياني الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة مباحثات السلام على أساس حل الدولتين. 

وأضاف أنه يجرى حاليا التجهيز لإفتتاح السفارات بين البلدين، وكذلك نظام التأشيرة الذي يتيح تنقل المواطنين. 
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