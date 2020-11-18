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فن

ليفل الوحش.. هشام ماجد يروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة مع رانيا يوسف

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وجمعت الصورة هشام ماجد بنجوم مسلسل اللعبة شيكو ،ميرنا جميل و رانيا يوسف.

وكتب ماجد على الصورة معلقًا :"اللعبة٢ ..ليفل الوحش"

وعرض مسلسل "اللعبة" حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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