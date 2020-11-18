جامعة كفر الشيخ تنظم برنامجا تثقيفيا لطلاب الصيدلة.. صور

نظمت أسرة الجيل المؤسس بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة كفر الشيخ ، فعاليات ثاني أيام البرنامج التثقيفي لرفع وعي وإدراك طلاب الجامعة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، في كلية الصيدلة بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وحضر الفعاليات، كل من، الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، و الدكتور رشدي العدوي ، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد، رائد أسرة الجيل المؤسس ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وتناولت فعاليات ثاني أيام البرنامج التثقيفي محاضرة بعنوان الشباب والدولة "حقائق وأرقام " ألقاها الدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة كما تحدث الدكتور حسني النجار عن استراتيجيات تعزيز الأمن الفكري للشباب .





وقال رئيس الجامعة، إن هذه الندوات يأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.





وشدد رئيس الجامعة الدكتورعبدالرازق دسوقي على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم موضحا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنوانًا لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل ، محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.





كما أوصى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق .





وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية .



