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2 مليار| القوى العاملة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:06 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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شيرين عادل
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس السيسى قرر توجيه مرحلة ثانية للصرف للعمالة غير المنتظمة على مدار 3 أشهر كل شهر 500 جنيه. 

وكشف " سعفان "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة الذى تم صرف المنحة لهم كان مليونا و 100 ألف عامل. 

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للصرف للعمالة غير المنتظمة كان 2 مليار و 400 مليون جنيه.  

وأكد أن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا تحظى بعناية شديدة ودعم رئاسى كبيرة والذى ظهر بوضوح بصرف هذه المنحة . 

وكان محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أطلق أمس الاول الاثنين مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين،  على هامش الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر. 

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