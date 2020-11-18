2 مليار| القوى العاملة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس السيسى قرر توجيه مرحلة ثانية للصرف للعمالة غير المنتظمة على مدار 3 أشهر كل شهر 500 جنيه.





وكشف " سعفان " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة الذى تم صرف المنحة لهم كان مليونا و 100 ألف عامل.





وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للصرف للعمالة غير المنتظمة كان 2 مليار و 400 مليون جنيه.





وأكد أن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا تحظى بعناية شديدة ودعم رئاسى كبيرة والذى ظهر بوضوح بصرف هذه المنحة .



وكان محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أطلق أمس الاول الاثنين مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، على هامش الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر.



