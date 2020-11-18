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حوادث

في ساعتين| الحماية المدنية بالدقهلية تخمد حريقا ضخما بمخزن تجميع قش الأرز .. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:53 م
حريق
حريق
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية مساء اليوم من السيطرة على حريق ضخم نشب في مخزن لتجميع قش الأرز على مساحة فدان ونصف الفدان بمنطقة الشيخ سليم بقرية تيرة التابعه لمركز نبروه بمحافظه الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية تيرة التابعة لمركز نبروة يفيد بنشوب حريق بكميات ضخمه من قش الأرز مخزن لتجميع قش الأرز بمنطقة الشيخ سليم بالقرية على مساحة فدان ونصف الفدان.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ حيث تم فرض كردون امنى حول مكان الحريق واستمرت عمليات الاطفاء لمدة ساعتين حتى تم السيطرة على الحريق  قبل امتداداه للمناطق المجاورة .

فيما اسفر الحريق عن خسائر ماديه باحتراق كميات القش المخزنه بالكامل بالإضافه الى إصابة شخصين باختناق نتيجة الدخان الناتج عن الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه التي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق .
في ساعتين| الحماية المدنية بالدقهلية تخمد حريقا ضخما بمخزن تجميع قش الأرز .. صور
في ساعتين| الحماية المدنية بالدقهلية تخمد حريقا ضخما بمخزن تجميع قش الأرز .. صور
في ساعتين| الحماية المدنية بالدقهلية تخمد حريقا ضخما بمخزن تجميع قش الأرز .. صور
في ساعتين| الحماية المدنية بالدقهلية تخمد حريقا ضخما بمخزن تجميع قش الأرز .. صور
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