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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استقر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 19-11-2020، مسجلًا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه لدى البنك المركزي المصري.

وسجّل أدنى سعر لـ الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك "الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية، سايب، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، عودة" 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار ببنك العربي الافريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
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