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مرأة

جمال شعبان يكشف 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاجر هانئ
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه كثيرين يشعرون بـ الإرهاق المزمن  رغم عدم القيام بأي شيء يحتاج إلى المجهود ويعاني البعض من مشكلة الصداع وعدم القدرة على القيام من السرير وتراجع ملحوظ في أي شيء يتطلب مجهودا حتى إذا كان قليلا.

وفي هذا السياق، كشف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أبرز العادات الخاطئة والأسباب الكامنة للإرهاق المزمن الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص، وكان أهمها ... 

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