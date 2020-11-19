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لميس سلامة: المشروعات الصغيرة المتوسطة أصبحت جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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إسراء صبري
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة منذ 30/ 6 وحتى الآن تتخذ خطوات هامة في تنمية المشروعات في كل المحافظات وفي كل شبر، متابعة  بنشوف إنجازات ومشروعات وتطوير، بنشوف اتجاه للصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأكملت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحت جزء أساسي من الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنهى دراسة بعنوان "فؤاد الصناعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري، كشفت عن  أن المشروعات الصغيرة تساهم في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة.

وأضافت: أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأس المالي، وتمثل 13% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، وتساهم في أجمالي الصادرات المصرية بإجمالي 4%.


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