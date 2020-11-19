لميس سلامة: المشروعات الصغيرة المتوسطة أصبحت جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة منذ 30/ 6 وحتى الآن تتخذ خطوات هامة في تنمية المشروعات في كل المحافظات وفي كل شبر، متابعة بنشوف إنجازات ومشروعات وتطوير، بنشوف اتجاه للصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.









