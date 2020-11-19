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مرأة

بدون أدوية.. حيل للتحكم في ضغط الدم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

لا يعتبر انخفاض ضغط الدم دائمًا علامة على وجود مشكلة فاعتمادًا على سبب الأعراض ، قد يخبرك طبيبك بزيادة ضغط الدم عن طريق إجراء تغييرات بسيطة على النظام الغذائي ونمط الحياة.

إليك أيرز تلك التغيرات وفقا لموقع " webmed  "

-تناول نظام غذائي غني بالملح.

-تناول الكثير من السوائل التى تساعد على علاج الضغط المنخفض

-تناول المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء مرضك بمرض فيروسي ، مثل الزكام أو الأنفلونزا.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم.

- حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا.

-قلل من الكربوهيدرات. استرح بعد الأكل.

-تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل وجبات الطعام.

إذا لزم الأمر ، استخدم جوارب داعمة مرنة (ضغط) تغطي ربلة الساق والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الحفاظ على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم

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