بدون أدوية.. حيل للتحكم في ضغط الدم





- حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا.







-قلل من الكربوهيدرات. استرح بعد الأكل.





-تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل وجبات الطعام.

إذا لزم الأمر ، استخدم جوارب داعمة مرنة (ضغط) تغطي ربلة الساق والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الحفاظ على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم



