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سيارات

مرسيدس mercedes تنتج أجيال محركات جديدة للسيارات الهايبرد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:00 م
mercedes
mercedes
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اشرف عطية
أعلنت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الألمانية أنها تتعاون مع شركة جيلي gelly لبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في السيارات الهايبرد التي تعمل بالبنزين والكهرباء hybrid


هذا التعاون بين مرسيدس mercedes وجيلي gelly يعتبر بمثابة خطوة لتقاسم تكاليف التطوير في وقت تواجه فيه صانعات السيارات أزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة و التي تؤثر علي الإنتاج و المبيعات بشكل كبير .

وقال متحدث باسم مرسيدس mercedes ان الشركات تخطط لتطوير محرك عالي الكفاءة سيتم استخدامه في السيارات الهايبرد وسيتم تصنيعه في أوروبا والصين و سيتم استخدامه في سيارات تابعة لجيلي ومرسيدس، في حين لا تزال الشركات في المراحل الأولى من تطوير المحرك .

كانت هذه الأخبار مفاجأة لاتحاد عمال مرسيدس mercedes في المصانع التي تعمل على بناء محركات كهربائية و البنزين و قد أكد رئيس مجلس عمال مرسيدس mercedes ان المصانع لديها القدرة على بناء محركات بأربعة أسطوانات ولم تتحدث معهم الشركة حتى الآن بشأن تطوير محركات هايبرد hybrid جديدة . 

جدير بالذكر أن مرسيدس mercedes كشفت عن أحدث إصداراتها القوية فى فئة الدفع الرباعي، وهو الطراز الجديد G Class AMG موديل 2021، لينضم فرد جديد لعائلة الـ SUV من مرسيدس.

ويبدو أن النسخة الجديدة التى ستصدر بشكل رسمي قريبًا جاءت بتعديلات أقوى من شقيقتها السابقة، بعدما أجرت الشركة حزمة من الاختبارات، ولأول مرة فى تاريخ مرسيدس تظهر سيارة فى نسختها الاختبارية بدون تمويهات عدا أجزاء بسيطة منها.
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