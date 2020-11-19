مرسيدس mercedes تنتج أجيال محركات جديدة للسيارات الهايبرد

أعلنت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الألمانية أنها تتعاون مع شركة جيلي gelly لبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في السيارات الهايبرد التي تعمل بالبنزين والكهرباء hybrid .
هذا التعاون بين مرسيدس mercedes وجيلي gelly يعتبر بمثابة خطوة لتقاسم تكاليف التطوير في وقت تواجه فيه صانعات السيارات أزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة و التي تؤثر علي الإنتاج و المبيعات بشكل كبير .
وقال متحدث باسم مرسيدس mercedes ان الشركات تخطط لتطوير محرك عالي الكفاءة سيتم استخدامه في السيارات الهايبرد وسيتم تصنيعه في أوروبا والصين و سيتم استخدامه في سيارات تابعة لجيلي ومرسيدس، في حين لا تزال الشركات في المراحل الأولى من تطوير المحرك .
كانت هذه الأخبار مفاجأة لاتحاد عمال مرسيدس mercedes في المصانع التي تعمل على بناء محركات كهربائية و البنزين و قد أكد رئيس مجلس عمال مرسيدس mercedes ان المصانع لديها القدرة على بناء محركات بأربعة أسطوانات ولم تتحدث معهم الشركة حتى الآن بشأن تطوير محركات هايبرد hybrid جديدة .