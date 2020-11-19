مرسيدس mercedes تنتج أجيال محركات جديدة للسيارات الهايبرد

أعلنت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة جيلي gelly لبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في hybrid . عملاق صناعة السيارات الألمانية أنها تتعاون مع شركةلبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في السيارات الهايبرد التي تعمل بالبنزين والكهرباء









هذا التعاون بين مرسيدس mercedes و جيلي gelly يعتبر بمثابة خطوة لتقاسم تكاليف التطوير في وقت تواجه فيه صانعات السيارات أزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة و التي تؤثر علي الإنتاج و المبيعات بشكل كبير .





وقال متحدث باسم مرسيدس mercedes ان الشركات تخطط لتطوير محرك عالي الكفاءة سيتم استخدامه في السيارات الهايبرد وسيتم تصنيعه في أوروبا والصين و سيتم استخدامه في سيارات تابعة لجيلي ومرسيدس، في حين لا تزال الشركات في المراحل الأولى من تطوير المحرك .





كانت هذه الأخبار مفاجأة لاتحاد عمال مرسيدس mercedes في المصانع التي تعمل على بناء محركات كهربائية و البنزين و قد أكد رئيس مجلس عمال مرسيدس mercedes ان المصانع لديها القدرة على بناء محركات بأربعة أسطوانات ولم تتحدث معهم الشركة حتى الآن بشأن تطوير محركات هايبرد hybrid جديدة .



