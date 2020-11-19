محمد جاد: استمر في السعي لتكون نسخة أفضل من نفسك

نشر الإعلامي محمد جاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.





وعلق محمد جاد على الصورة قائلا: "استمر في السعي لتكون نسخة أفضل من نفسك".





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وعلق محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه محاولة لخلق العلم في كل سبل الحياة حتى لو كانت فكاهية.





وتابع: "المؤسسات العلمية والأكاديمية تسعى لتشجيع مجتمع العلماء والباحثين، عبر تخصيص جوائز لمواصلة منجزهم العلمي والتوصل إلى اختراعات وأبحاث من شأنها خدمة البشرية والدفع نحو التطور الحضاري، وسلكت مؤسسة «IG Nobel» الأمريكية طريقًا آخر، عبر تخصيص جائزة لـ«الحماقة العلمية» رافعةً شعار «اضحك ثم فكر».





وتُخصص جائزة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية، وتُمنح سنويًا لعشر أبحاث علمية غريبة ومضحكة، لكنها «عديمة الجدوى»، فهدفها الأول هو الكوميديا وإضحاك البشر عبر منجز علمي يثير تفكيرهم، وفق تعريف مجلة Science Mag الأمريكية.





يُقدم على مسابقة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية باحثين من مختلف أنحاء العالم، ضمن عشر مجالات علمية هي: الطب، وعلم النفس، والفيزياء، والاقتصاد، والسلام، والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة، والهندسة، وتشهد فعالياتها حفلًا سنويًا ضخمًا يُبث عبر الإنترنت، خلال الموقع الرسمي للمجلة، على أن يعرض كل من الباحثين المشاركين فكرة أفكارهم في دقيقة واحدة.