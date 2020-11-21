ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يوضح فوائد الإعفاءات الضريبية على السلع الاستراتيجية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:51 ص
السلع - أرشفية
السلع - أرشفية
Advertisements
القسم السياسي
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إنه يوجد مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، سيكون بمثابة إضافة جديدة للجدول الموجود . 

وأشار " السيد " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن هناك الكثير من السلع معفاة من الضريبة المضافة بجداول صادرة مع القانون من وزارة المالية وبالتالي سيسهم في جعل الأسعار ثابتة ولن تتغير مما يعود بالنفع والفائدة علي للمواطنين من جهة وعلي الدولة من جهة أخري. 

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

 
جاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

قرارات الحكومة اليوم.. إعفاء ضريبي للسلع الاستراتيجية وصندوق إعانات طوارئ للعمال أبرزها

برلماني: إلغاء ضريبة القيمة المضافة يحقق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية

برلماني: الإعفاء الضريبي للسلع الاستراتيجية سيسهم في خفض الأسعار

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. صناعة النواب توضح مزايا الإعفاء الحكومي الجديد

بالانفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

سيدة المطر.. ياسمين صبري: تلبية كل احتياجات الحاجة نعمات

جمعهما المرض والموت.. وفاة مدير مدرسة وزوجته بسبب كورونا في كفر الشيخ

أذكار النوم .. 45 حقيقة لترديدها كل مساء

الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بـ أردوغان

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل

شهيرة: تربطني بـ نجلاء فتحي علاقة نسب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يقتل أسرة كاملة.. شاهد صور لـ3 توابيت متجاورة تهز العالم

بعد وفاته بأزمة قلبية.. مذيع شهير متهم بالتسبب قي قتل أحد ضيوفه

بسبب الكمامة.. مقتل روسي طعنًا في مشاجرة بأتوبيس