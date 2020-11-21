برلماني يوضح فوائد الإعفاءات الضريبية على السلع الاستراتيجية

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إنه يوجد مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، سيكون بمثابة إضافة جديدة للجدول الموجود .





وأشار " السيد " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن هناك الكثير من السلع معفاة من الضريبة المضافة بجداول صادرة مع القانون من وزارة المالية وبالتالي سيسهم في جعل الأسعار ثابتة ولن تتغير مما يعود بالنفع والفائدة علي للمواطنين من جهة وعلي الدولة من جهة أخري.





جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.





جاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".





ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".



