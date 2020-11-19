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أخبار العالم

فرنسا: البرنامج النووي لـ إيران وصل لعتبة خطيرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:01 م
علم فرنسا
علم فرنسا
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القسم الخارجي
أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن برنامج إيران النووي وصل إلى عتبة خطيرة، وأصبح أقل قابلية للمراقبة اليوم مما كان عليه بفعل إتفاق فيينا.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى ضرورة توسيع التفاوض مع إيران ليشمل دورها الإقليمي وصواريخها.

ولفتت إلى ضرورة سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا للقتال في أذربيجان.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون يتابع الوضع في لبنان، داعية إلى تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية.

وعلقت فرنسا، في وقت سابق، على تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول إصدار أمر بخفض القوات من أفغانستان والعراق قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير.

وأكدت فرنسا رغبتها في التشاور مع الحلفاء لحماية المصالح في العراق وأفغانستان بعد قرار الانسحاب الأمريكي. 
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