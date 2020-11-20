عبد الغفار: جامعة القاهرة تضم طلابا من جميع الدول الإفريقية في إطار منح دراسية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تضم طلابًا من جميع الدول الإفريقية في إطار منح دراسية، موضحا أن هناك طلاب من جنوب السودان ونيجيريا .





وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «ام بى سى مصر»، أنه كان هناك وفد من مصر في زيارة الى جنوب السودان لفتح فرع جديد لجامعة الاسكندرية خلال الفترة المقبلة هناك بناء على طلب من المسئولين هناك.





وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مصر حريصة على استمرار العلاقات المتميزة مع كافة الدول الأفريقية من خلال الدبلوماسية الناعمة، مؤكدا أن جميع الذين تعلموا في مصر عندهم ولاء للمكان الذين تعلموا فيه وهناك مسئولين تخرجوا من جامعة القاهرة لديهم ولاء.





وأوضح أن إعادة الحياة إلى الجامعات والتعليم العالي كانت أصعب من قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أننا كنا حريصين إننا ما نضيعش الطلاب والعام الدراسي مع إننا شوفنا دول كتير نظامها التعليمي اتلغبط.





وأجرى الإعلامي شريف حوارا مع عدد من الطلاب من جنوب السودان الذين يدرسون في جامعة القاهرة، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وتحدث معهم عن مدى أهمية التعليم في مصر بالتنسيق مع الدول بالقارة الإفريقية الشقيقة.





ووجه «عبد الغفار» حديثه للطلاب قائلا «أنتم تقيمون في المدينة الجامعية، وهل أنتم تشعرون بالراحة في تواجدكم بجامعة القاهرة وانتم منورنا في مصر وسعداء بكم»، متابعا أننا نحاول بقدر المستطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الجامعات بداية من دخول الطالب الحرم الجامعي وصولا الى المدرج.



