النادي الأهلي يتصدر تويتر قبل مبارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك

دشن عدد كبير من جمهو ر النادى الاهلى هاشتاج أهلي ياكبير إفريقيا للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لدعم الفريق قبل مبارة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك .





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :





- #اهليياكبيرافريقيا_للجماهير قاتلوا من اجل الاهلى قاتلوا من اجل بطولة قارية اخرى قاتلوا من أجلنا لنعيش ليلة من الفرح والتاريخ





- يا اهلى بطوله بتناديك

العب كوره و احنا دايما جنبيك

وعد علينا ان احنا هنخليك احسن فريق فى الكون من تالته شمال

اوووه اووووه اووووه اوووه اوووه اوووه

لالالالالالالالالالالالالالالالا

#اهليياكبيرافريقيا_للجماهير





- #اهليياكبيرافريقيا_للجماهير. الكبير كبير اهلى البطولات اهلى المبادئ اهلى التطوير اهلى كبير وكل القاره تعرفه الاهلى كبير وكل عشاقه بيه متشرفه من التتش لصالح لحمدى للخطيب وفوق كل ده جمهور عظيم التالته شمال اعظم جمهور واكبر جمهور بالقاره عظيم ياهلى. يانادى القرن





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- ياريت الرجاله تفتكر انها هاتلعب النهائي رقم كام في أخر اربع سنين ، ياريت عيونها علي العالميه كمان مش المحليه والافريقيه بس

ياريت تشوف مدريد وصل فين لحد الان

#الاهلي





- بص بقه احنا لازم نقفل 2020 بحاجه تفرحنا عشان كده كتير وطبعااا الاهلي مصدر السعاده لينا يارب يارب الاهلي يوم 27 نوفمبر 2020 بطل أفريقيا

#اهليياكبيرافريقيا_للجماهير





- وفي كل لحظة الم؛ وعندما لك اشتاق؛ وعندما يوشك القلب ع الاحتراق شوقا؛ تاتي الروح بالذكريات؛ وياتي العقل بالمحفوظات؛ فلا اجد اعظم من التالتة شمال فيردد العالم معي هنهز جبال وباعلي صوت دايما بنشجع الابطال...انصره يا ﷲ #اهليياكبيرافريقيا_للجماهير









ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.



