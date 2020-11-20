ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتوقع نزوح 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان بسبب الحرب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:26 م
لاجئون (أرشيفية)
لاجئون (أرشيفية)
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن وكالات الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان هربًا من العنف الدائر جراء الحرب في إثيوبيا وذلك في خلال 6 أشهر.

وقال المسئول بمفوضية اللاجئين، أكسل بيسكوب، في بيان صحفي في جنيف: "لقد وضعنا خطة استجابة مع جميع الوكالات  لحوالي 20 ألف شخص ونبلغ حاليًا حوالي 31 ألف شخصًا لذا فقد تجاوزنا الرقم بالفعل"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف بيسكوب أن "رقم التخطيط الجديد حوالي 200 ألف لاجئ".

وأعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الجمعة، العثور على 113 قطعة سلاح ناري مخزنة داخل مبان مختلفة في منطقة نيفاسيلك لافتو الفرعية بالعاصمة أديس أبابا.

وقالت الشرطة، إن من بين تلك الأسلحة النارية كانت هناك 19 قنبلة يدوية و55 بندقية من طراز AK-47 و21 مسدسًا و بنادق تشيخوف ورشاشات وطلقات ذخيرة.

وأشارت الشرطة الإثيوبية إلى ضبط نحو 64,200 دولار في منزل يقع بالقرب من مؤسسة تراكون للتجارة في أديس أبابا.

وكان مقاتلي إقليم جبهة تحرير تيجراي أطلقوا صواريخ على مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا في وقت سابق من اليوم.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السيطرة على بلدة أخرى في إقليم تيجراي في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين، والذي امتد إلى إريتريا المجاورة.

وقُتل المئات وفر 20 ألفا على الأقل إلى السودان ووردت أنباء عن ارتكاب أعمال وحشية منذ أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي شن ضربات جوية وهجوم بري على زعماء تيغراي.

واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، إريتريا بإرسال دبابات وآلاف الجنود عبر الحدود لدعم القوات الاتحادية الإثيوبية. وتنفي أسمرة ذلك.

وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف المدنيين يواصلون الفرار عبر الحدود إلى السودان، هربا من الاضطرابات المستمرة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.

وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسكوب، إن معظم الفارين عائلات غادروا سيرا على الأقدام، لأن بقاءهم في بلدهم أصبح خطيرا للغاية.

ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيجراي، وسط القتال المستمر هناك. وتنفي إثيوبيا استهداف المدنيين، بينما تواصل حملتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هربوا من ويلات الحرب الأهلية .. وصول 6 آلاف لاجئ إثيوبي إلى السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يواصل حربا أهلية أشعل فتيلها في بلاده.. آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان بسبب النزاع.. والجيش يشن حملات اعتقال داخل صفوفه

الهروب من الموت .. تدفق آلاف الإثيوبيين نحو السودان

أسوشيتد برس: أزمة إنسانية في إثيوبيا بسبب حملة آبي أحمد العسكرية

سنقاتلهم في أي مكان.. زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي يكشف سبب الهجوم الصاروخي على إريتريا

كيف تقرأ أحداث إثيوبيا؟.. آبي أحمد يشعل حربًا أهلية قد تغير وجه أفريقيا

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة على 16 منطقة بأنحاء الجمهورية اليوم.. تفاصيل

طفل سوري: نشعر بالأمان في مصر

عمره تخطى الـ 23.. اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي فى أولمبياد طوكيو

أدعية تقال يوم الجمعة قبل العصر

في عيد ميلاد عروس النيل .. لبنى عبد العزيز : مسحت البلاط في أمريكا

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

10 مساء فى الشتاء و11 صيفا .. التنمية المحلية تعلن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

الحكومة: استثناء الصيدليات ومحال البقالة والمخابز من مواعيد الغلق الجديدة

بدأت مرحلة الحسم.. عقوبات رادعة لمواجهة انتشار كورونا في مصر

محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

استبعد الجنوب أفريقي| كاف يحسم هوية حكم نهائي دوري الأبطال

نقل صلاح والنني إلى إنجلترا بطائرة خاصة من مطار الغردقة الدولي.. تفاصيل

من الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا.. المواعيد الجديدة لفتح المطاعم والكافيهات

الأرصاد: أمطار غزيرة على 16 منطقة بأنحاء الجمهورية اليوم.. تفاصيل

تقرير الحكومة: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة 20-21

لـ المطاعم والكافيهات.. خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل مستمرة طبيعيا 24 ساعة

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

MG تطرح HS الجديدة كليا فى مصر.. صور

أنيقة وعصرية.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري في عيد ميلادها