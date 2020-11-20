قوتي ذهبت مني.. توتي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن فرانشيسكو توتي، أسطورة كرة القدم ونادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وكان توتي قد أصيب بفيروس كورونا يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2020، بعدما جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها اللاعب إيجابية.





وكانت شبكة " ESPN" العالمية، قد ذكرت أن نتيجة الاختبار الذي خضع له توتي جاءت نتيجته إيجابية، لكن توتي يتعافى من أعراض المرض بشكل جيد.





ونشر توتي منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور" إنستجرام قال فيها:" لم تكن نزهة في الحديقة ، لقد أصبت بحمى لا أستطيع التخلص منها ومستوى أكسجين منخفض، وقوتي ذهبت مني.. لقد كانت 15 يومًا طويلة. يمكن التغلب على هذا مع الاحتياطات الصحيحة "









وكان إنزو توتي، والد اللاعب، قد وافته المنية متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا الشهر الماضي.





يذكر أن إنزو توتي قد أصيب بنوبة قلبية قبل سنوات بحسب موقع فوتبول إيطاليا، منعته من التنقل مع نجله ودعمه قبل اعتزاله.

