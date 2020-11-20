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أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:08 م
ميرنا الهلباوي ومحمد
ميرنا الهلباوي ومحمد عطية
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نهى هجرس
أثارت الكاتبة والبلوجر ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا تجمع بين ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية، وذلك بعد نشر صور لكل منهما على حسابه الرسمي ليداعب الآخر بالكلمات الرومانسية.

يتساءل الجمهور عن العلاقة التي تجمع بين ميرنا الهلباوي وبين محمد عطية ولاسيما وأنها كانت مخطوبة لكن تم فسخ الخطوبة في سكوت تام دون الإفصاح عن الأسباب، بالرغم من علاقة الحب القوية التي كانت تجمعها مع خطيبها السابق.

لكن بعد العديد من التساؤلات نشر الفنان محمد عطية عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورا رومانسية تجمعه بـ ميرنا الهلباوي وكتب عليها "لن أبادلك أبدًا بأي شيء في هذا العالم".

وعلى الفور انهالت عليهما تعليقات المباركة بالخطوبة، فيما علقت ميرنا الهلباوي على الصورة قائلة "أحبك جدا! لقد كنت أبحث عنك طوال حياتي، شكرا لكونك من أنت، الشخص الرائع والإنسان وأفضل شريك".

كما تداول رواد السوشيال ميديا منذ قليل مجموعة من الصور الجديدة لميرنا الهلباوي ومحمد عطية خلال حفل خطوبتهما في جو عائلي بسيط مع الأهل والأصدقاء المقربين.

وظهرت ميرنا الهلباوي، ببنطال جذاب باللون الأحمر، ومرتديا معه بلوزة جذابة باللون الأبيض، ونسقت معهما جاكيت كلاسيكيا انيقا بنفس لون البنطال.

كما انتعلت حذاء انيقا بكعب عال باللون البيج ليتناسب مع ظهورها البسيط والناعم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا في الماكياج على الالوان الناعمة كآيشادو للعيون لتتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال انوثتها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة لتتناسب مع إطلالتها البسيطة.

واختارت مجموعة من الاكسسوارات الفضية البسيطة التى تبرز جمال ظهورها. 
أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية
أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية
أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية
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