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سيارات

أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:01 م
كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022 kia sportage
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اشرف عطية
اقترب موعد الطرح الرسمي للسيارة  كيا سبورتاج 2022 kia sportage الجديدة كليًا في معرض جوانزو للسيارات ، وعلى الرغم من ذلك جرى تسريب صورة، اليوم  للسيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage من الخارج والتي جاءت بتصميم مبهر لكل من شاهدوه.
صور  كيا سبورتاج 2022 kia sportage المسربة اليوم أثبتت فعليا أن السيارة الجديدة كليا لا تشبه أى من الموديلات السابقة لذلك فإن التمويهات تغطيها بالكامل لأنها النسخة النهائية من السيارة الجديدة كليًا.

وترصد صور  كيا سبورتاج 2022 kia sportage المصابيح الأمامية المنخفضة والمصابيح الخلفية الدائرية مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الجيل الحالي، والتي تستوحي بعض التفاصيل من هيونداي توسان الجديدة كليًا فيما يتعلق بشكل الهيكل والنسب والسقف المقوس.

ويقول الخبراء إن السيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage الجديدة كليا ستعمل بمحرك هجين مع قابس كهربائي، وذلك لأنه يفتقر إلى أي صوت للمحرك عند بدء التشغيل، إلا أن محرك الاحتراق الداخلي جعل حضوره مسموعًا خلال فترات متفرقة، ومن المتوقع أن تجمع سيارة سبورتاج الهجينة بالقابس بين محرك بنزين توربو سعة 1600 سي سي ومحرك كهربائي وحزمة بطارية بقدرة 13.8 كيلوواط/سا.

كيا سبورتاج 2022 kia sportage الجديدة كليا تأتي مع محرك Smartstream سعة 2500 سي سي بقوة 187 حصان، ومحرك هايبرد سعة 1600 سي سي كما ستعمل جميع المحركات الهجينة مع نظام الدفع على جميع العجلات بصورة قياسية، وستشمل خيارات ناقل الحركة ناقل يدوي ذكي بـ 6 سرعات، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

ومن المتوقع ظهور كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليًا لأول مرة في أبريل 2021 في كوريا وبعد ذلك في الأسواق العالمية ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط.
أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage
أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage
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