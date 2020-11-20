لـ سوء الطقس .. تعطيل الدراسة في البحيرة غدا

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت ٢١نوفمبر ٢٠٢٠ ، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة الطلاب.





وأكد محافظ البحيرة، أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة.





وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم تنفيذ قرار تعطيل الدراسة غدًا، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب.





وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادى الآثار السلبية لتلك الموجة ومنها إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وتكثيف اعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسب، أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني القديمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.





وأكد هشام آمنة على أهمية مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و وقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.















