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فن

ليلى علوى تهنئ هند صبرى بعيد ميلادها: كل سنة وإنتى طيبة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
ليلي علوي وهند صبري
ليلي علوي وهند صبري
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محمد بدران
حرصت الفنانة ليلي علوي علي تهنئة صديقتها النجمة التونسيه هند صبري بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".


ونشرت "ليلي علوي" صورة احتفالا بعيد ميلاد "هند": وعلقت"‏كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".

تحتفل النجمة هند صبري اليوم الجمعة  بعيد ميلادها ال٤١ فهي من مواليد 19 نوفمبر 1979.

تزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بولدين.


صرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.


لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2019 وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .


وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.


حققت هند صبري نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2

ليلى علوى تهنئ هند صبرى بعيد ميلادها: كل سنة وإنتى طيبة
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