لسوء الأحوال الجوية.. شعراوي يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، تطورات الوضع بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات، على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.



ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.



وقال "شعراوي" إنه يتلقى تقاريرا مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات.





وطالب وزير التنمية المحلية، من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



وطالب اللواء محمود شعراوي ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.



وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الإسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أول أمس الخميس ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.



وتابع اللواء محمود شعراوي سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.



وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.



ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.



كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.



وقال "شعراوي" إنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات، حيث أشارت آخر التقارير إلى سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية مما أدى إلى تراكمات مياه بكل شوارع وميادين المحافظة وجار التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الأحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

