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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف بصحبة زوجته

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر النجم يوسف الشريف صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الشريف في الصورة بصحبة زوجته إنجى علاء، ونالت صورتهما تفاعل كبير من الجمهور وجاءت بعض التعليقات عليها كالاتي:

أحمد ثنائى فنى 

الرائع الشريف 

بحبكم جدا ربنا يحفظكم 

ويخوض الممثل المصري يوسف الشريف  ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.
                   
ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان  المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه"  و "‏- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".

وقال آخرون: "‏‏رمضان 2021، خلصانة هحضر الشابووه من دلوقتي  دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ‏ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل ‎#covid25 #يوسف_الشريف".

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