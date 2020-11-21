انهيار 4 شرفات بعقارين مختلفين شرق الإسكندرية دون إصابات

انهارت 4 شرفات بعقارين مختلفين بحي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، اليوم السبت، بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها الإسكندرية منذ يوم الخميس، دون حدوث إصابات أو وفيات.





وعلى الفور هرعت الأجهزة المعنية ومسئولي الحي إلى مكان الانهيارات، ففي شارع صندوق الدعم تلقي حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، إخطارا بانهيار ٣ شرفات لعقار مكون من ٣ أدوار مأهول بالسكان.





وعلى الفور توجهت مسعود يرافقها قوة أمنية وقيادات الحي، وتبين أن العقار قديم مأهول بالسكان وسقطت شرفة الطابق الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية، وتسببت في انهيار شرفتين اسفلها، تم تأمين المنطقة والعمل علي إزالة الخطورة، ويجري فحص ملف العقار.





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كما انهارت شرفة أخرى بعقار موجود بمنطقة دربالة بعقار مأهول، من دون وقوع إصابات أو وفيات، وتوجه مسئولو الحي والإدارة الهندسية لمكان الانهيار.





ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلان وسيدة، في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية أمس، الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال أربع جثث، وهم طفلان وسيدة، وطبيب.

وفي

كرموز، لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران أمس، الجمعة، في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية.





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.





وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة من المحافظة الساحلية.





وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.





وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم الجمعة، جولات بأنحاء المحافظة، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها.





وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.