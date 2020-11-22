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اقتصاد

الإسكان تطرح 1011 شقة بـ 5 مدن جديدة .. اعرف أكثر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
مشروع الاسكان الاجتماعي
مشروع الاسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
تبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22-11-2020؛ في فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى  ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تخصيص الواحدات سيتم بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة .

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وبدأت وزارة الإسكان مطلع الشهر الجارى فى طرح 125 ألف شقة لمحدودى ومتوسطي الدخل ، ويستمر الحجز حتى يوم الإثنين الموافق 7/12/2020، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين".

ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى اليوم الأحد.

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز، والذى تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.
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