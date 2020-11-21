15 ماكينة غسيل كلوي و10 أسرّة لدعم مراكز الكلى في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، استلام 15 ماكينة للغسيل الكلوى و10 أسرة للمرضى، دعمًا من صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.





وقالت "سلام"، إن هذا يأتى فى ضوء خطة الوزارة للاهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى، والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوى، موجهة خالص الشكر والتقدير للدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء ب منظومة الصحة





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قد شهد توزيع كراتين صندوق " تحيا مصر"، والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.









ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه أكبر قافلة إنسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من " مواد غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين "، بالإضافة إلي عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.





تاتاتا يذكرأن صندوق تحيا مصر ذو طبيعة خاصة له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة، تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.



