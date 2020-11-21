بالتعاون مع صندوق تحيا مصر..محافظ الإسكندرية يشهد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالثغر

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم ، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية للثغر ، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس الماضى ، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك .. علشان بكرة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لتكون أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية استعدادا لفصل الشتاء.



وتوجه المحافظ بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للمبادرات التي تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ، مشيدا بدور صندوق تحيا مصر في هذه المبادرة الإنسانية التي سجلت بها مصر في رقم قياسيا موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



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وأشار إلى أنه سيتم توزيع العبوات من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الأكثر احتياجا ، فضلا عن الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين السابقين .

واشتملت القافلة على ٩ سيارات محملة بما يقرب من ٣٧ ألف عبوة ، ضمن مبادرة بالهنا والشفا عبارة عن ١٤٩١٩ شنطة مجمدات ، و ١١ ألف شنطة وجبات مخصصة لتجهيز ٨٨ ألف وجبة عذائية من خلال بنك الطعام المصري ، و ١١ ألف كرتونة مواد غذائية ، كما تتضمن مبادرة دكان الفرحة تجهيز ٢٤ عروسة بالأجهزة بالكامل و فضلا عن توفير ٢٣ جهاز غسيل كلوي للمستشفيات .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شارك في فعاليات حفل الصندوق ، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكره". بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية .





وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة من المحافظة الساحلية .





وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر أمس الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة .



