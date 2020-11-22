محافظة القاهرة: ننسق مع هيئة الأرصاد قبل سقوط الأمطار.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه كان هناك تنسيق تام بين المحافظة وهيئة الارصاد، وكان هناك تحذير من تعرض القاهرة لسقوط أمطار من متوسطة لخفيفة علي بعض المناطق.





وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إن سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه من الساعة ٢، وحتي ٥ مساء سقطت أمطار غزيرة علي بعض المناطق في محافظة القاهرة.





من جانبه قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الأمطار أمس كانت شديدة وتركزت بشكل أكثر في المنطقة الجنوبية في طرة والمعادي والبساتين وهناك تنسيق تم مع هيئة الأرصاد.





وأضاف عادل حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم علي قناة اكسترا نيوز، أن المعدات الخاصة بالمحافظة يتم توجيهها إلى الأماكن التي تتجمع فيها المياه ونعلم أماكنها ومنها الأماكن المنخفضة حتى تتعامل بسرعة مع الحدث حين سقوط الأمطار .





وأوضح عادل حسن، أن التعاون بين الأجهزة المختلفة هو الذي يساعد في تخطي الأزمة بسبب الاستعداد المسبق لهطول الأمطار ورغم كثافة الامطار تعاملنا مع الازمة بشكل سريع .





وانطلقت سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن جميع الشركات التابعة ترفع حالة الاستعداد القصوى، وفى حالة تأهب مستمر حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج.





وأضاف أن الشركة تعمل بالتنسيق مع غرفة طوارئ الشركة القابضة والمحافظة ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والاجهزه المعنية بمواجهة الأمطار.





يأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.









وتابع أن مشروعات الصرف الصحى مكلفة جدًا، منوهًا أن مرافق الصرف الصحى والمياه مكلفة جدًا وكلها أعمال تحت الارض، موضحًا أن المواطن يشرع بمردود الخدمة.





وأشار إلى أنه تم تطوير محطات الرفع والمعالجة، مؤكدًا أن تطوير محطة رفع الأميرية تكلفتها مليار جنيه، كما يتم عمل توسعة لمحطة رفع مياه القلج ، مضيفًا أن محطة حلوان طاقتها كانت 350 وتم توسعتها لتستوعب 550 الف متر مكعب فى اليوم.



