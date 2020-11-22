في عيد ميلاد عزة بهاء.. تزوجت طليق نيللي وأضربت عن الزواج بعد انفصالها

تحتفل اليوم الفنانة عزة بهاء بعيد ميلادها الـ 51 فقد ولدت في مثل هذا اليوم لعام 1968 حيث نشأت في اسرة فنية فوالدتها الفنانة رجاء سراج والتي شاركتها في مسرحية "الواد سيد الشغال".









تزوجت من رجل الأعمال خالد بركات طليق الفنانة نيللي وانجبت منه ابنها الوحيد "ادهم" والتي قررت عدم الزواج بعد انفصالها والتفرغ لتربية ابنها.





درست عزة بهاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث جمعتها الصدفة مع الزعيم عادل امام عندما رشحت للمشاركة في مسرحية "الواد سيد الشغال" عام 1993 وذلك عندما اعتذرت احدي الممثلات، وفي هذا تقول: "بعد اعتذار احدي الفنانات اعطاني الزعيم عادل امام فرصة عمري للمشاركة معه في المسرحية موضحة كنت انذاك في السنة النهائية بمعهد الفنون المسرحية الامر الذي منعني من السفر لامريكا لاداء المسرحية هناك وهو ما جعل الزعيم يغضب مني" .





وعلي الرغم من أن بدايتها وانطلاقتها الأولي كانت من خلال المسرح إلا أن شهرتها جاءت من خلال الاعمال الدرامية فقد تألقت في الليل واخره واوبرا عايدة و ليالي الحلمية وفي بيتنا رجل والرجل الآخر كما شاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية .









قدمت خلال مشوارها الفني 145 متنوعين بين المسرح والسينما والدراما، وكان. اخر اعمالها الفنية مسلسل الا انا الذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.





وكانت قد أشعلت حكاية "أول السطر" وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا" السوشيال ميديا؛ حيث حققت اولى حلقات المسلسل تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.





الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح .ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.





على صعيد أخر تواصل أسرة الحكاية التصوير رغم الظروف المناخية والامطار الغزيرة التي غمرت شوارع القاهرة أمس الجمعة وتحدى صناع العمل هذه الظروف واصروا على التصوير فيها.





الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.



