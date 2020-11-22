أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور





ويبدو أن عدد من اللصوص قد سرقوا أجهزة البلايستيشن PS5 قبل تسليمها يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.





شارك عدد من العملاء عمليات شرائهم المحبطة عبر موقع التغريدات تويتر Twitter، بعد اكتشاف أن وحدة التحكم الخاصة بهم التي تبلغ 450 جنيهًا إسترلينيًا، تم استبدالها بأشياء عشوائية مثل مدلك الأقدام وطعام القطط وشوايات جورج فورمان.





أفاد عملاء آخرون بأنه الطرود وصلتهم بالخطأ، وأعربت بيكس ماي لصحفية MTV، عن صدمتها عندما أبلغتها أمازون أن جهاز PS5 الخاص بها قد تم استلامه، على الرغم من عدم استقبالها أية طرود.





وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تلقت طرد مع ما افترضت أنه البلايستيشن الجديد الخاص بها، وبينما كانت تحاول توثيق لحظة الكشف عن جهازها الجديد باستخدام كاميرا الهاتف، وجدت بدلًا من ذلك "مقلاة هوائية غير مرغوب فيها.





جدير بالذكر أنه في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، كان من المستحيل على الكثيرين الحصول على وحدة تحكم ألعاب Sony التي طال انتظارها، لعددها المحدود وسعرها الباهظ.





وتمت إضافة عدد محدود من وحدات التحكم الإضافية إلى موقع أمازون يوم الخميس الماضي، فقط من أجل البيع في غضون دقائق للمشترين المحظوظين.





وحاليا يقوم المشترين الذين اقتنوا أجهزة PS5 ببيع وحدات التحكم الخاصة بهم، بأسعار مضخمة للغاية تزيد عن 1000 جنيه إسترليني لأولئك الذين يحاولون يائسين الحصول على الجهاز.





وهو ما فتح الباب أمام عمليات النصب الكبرى التي شهدتها بريطانيا، من استبدال لوحدات التحكم بلايستيشن بأكياس الأرز.





وقعت الصدمة كالصاعقة على عملاء لشركة أمازون في المملكة المتحدة البريطانية عندما اكتشفوا أنهم تسلموا أكياسًا من الأرز بدلًا من جهاز بلايستيشن Playstation 5 الجديد الذي طلبوه.