غرفة الإسماعيلية التجارية تبحث أسباب تعطل الكارت الذكي للفلاح

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية ب محافظة الإسماعيلية أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القادمة مع مدير الزراعة ونقيب الزراعيين لمعرفة أسباب تأخر الإسماعيلية في الدخول بمنظومة الكارت الذكي والذي يهدف إلى تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصناع القرار.





وأشار إلى أن وزارة الزراعة خططت للانتهاء من منظومة كارت الفلاح خلال العام الحالي على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وأنه الوزارة تستعد حاليا لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات وتضم الفيوم والمنوفية والقليوبية والجيزة والأقصر والدقهلية.

وأوضح أن مشروع كارت الفلاح من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الحكومة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه من الفلاحيين والمنتجين الزراعيين من الشعب المصري ومراجعة النظم القديمة لرصد وحصر المساحات والأراضي الزراعية المنزرعة والخالية.





ويعتبر كارت الفلاح هو بمثابة البطاقة الشخصية أو العائلية للمواطن، حيث إنها توضح علاقته بالأرض الزراعية وهو مثل بطاقة الرقم القومي.





وأكد رئيس الغرفة، أن الهدف بأن تكون الإسماعيلية من ضمن ملامحها القادمة، محافظة زراعية يحصل كل مزارع فيها وفلاح على بطاقة كارت الفلاح لتسهيل الرصد والإحصاء والعمل على خدمه صغار المزارعين ويمنع التلاعب والتزوير في بيانات الأراضي والتعدي عليها أيضا.





كما أعلن المهندس أحمد عثمان أن الغرفة تدرس إطلاق برنامج " مشاريع بلا مخاطر" والاستفادة من الفكرة التي طرحتها غرفة الإسكندرية خلال الشهر الماضي.





وأشار أنه سيتم تنفيذ عدد من ورش العمل لمناقشة المشاريع الصغيرة وكيفية تحويل فكرة المشروع إلى التنفيذ على أرض الواقع، واعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والتخطيط لمواجهة السوق والخطط البديلة للمشروعات في حالة التعثر لا قدر الله.





وأضاف أن البرنامج سوف يستهدف الشركات الناشئة لحمايتها من المخاطر وتبعات كورونا بعد أن تم الإعلان عن الموجه الثانية التي تجتاح العالم الآن، وتأثير ذلك على الشركات الناشئة بشكل خاص.





طالب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية من سيدات الأعمال بالغرفة بأهمية المشاركة في برنامج حاضنات الأعمال ( مصر تبدأ ) والذي يهدف إلى كيفية تأسيس شركات ناشئة بداية من الفكرة حتى التطبيق.





وأشار رئيس غرفة الإسماعيلية أنه يجب علينا مع بداية 2021 من توسيع قاعده تمكين المرأة والعمل على تحقيق حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية والمنتديات التي تقدم نماذج ناجحة في هذا المجال.





وأضاف أننا سنسعي مع سيدات الأعمال في تنظيم أول منتدى للغرف التجارية بمصر لدعم رائدات الأعمال الناشئات بالإسماعيلية، لتكون غرفة الإسماعيلية هي أول خطوات الانطلاق نحو برامج حاضنة الأعمال والاستفادة من التجارب التي تقدم في هذا المجال.



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