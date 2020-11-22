نائب: مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط خطوة لاستكمال مشروعات التنمية

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط والأفريقي.





وأكد على انها ليست السابقة الأولى الذي يحرص فيها الرئيس على افتتاح هذا المعرض وانما يعتبر اليوم دورته الثالثة عالميا.





وقال زكريا محي الدين خلال البيان الصادر له، إن هذا المعرض يعتبر خطوة جيدة لاستكمال خطة التنمية الاقتصادية وتوسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية ؛ ليتماشي مع العصر الحالي، وللمساهمة في الحد من القضاء على العشوائيات.





وأوضح عضو البرلمان أنه لا يمكن لأحد ان ينكر تطوير منظومة النقل الحديثة الان بعدما كانت قد شهدت حالة من التدهور والحوادث المتكررة خلال الأعوام الماضية ، ولكن منذ ان تولى الرئيس حكم البلاد وهو تبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.





وأضاف محي الدين، أن النقل الذكي يعتبر نقلة نوعية وذلك لاستخدام احدث الاساليب العلمية والتكنولوجيا التي تتماشي مع الطفرة التكنولوجية.





وكان قد تفقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جناح البنك المركزي بـ معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT 2020 والذي يعقد في دورته الرابعة والعشرين، بمشاركة واسعة من أطراف منظومة صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على المستويين الدولي والمحلي.

وخلال جولته بالمعرض استمع الرئيس لشرح من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مدعم بعرض بطريقة "الهولوجرام" حول جهود البنك لتعزيز توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتحقيق الشمول المالي.



