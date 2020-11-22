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أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.
 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.


وتفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك أجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة
الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة
الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة
الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة
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