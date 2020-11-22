الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.







