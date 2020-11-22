قبل اختبارات الميد تيرم.. الجامعات تستعد بإجراءات احترازية.. والطلاب: مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

التعليم العالي تشدد على التصدي لشائعات تعطيل الدراسة بالجامعات

الطلاب عن اختبارات الميد تيرم: مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا









عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس ورؤساء الجامعات.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





كما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لما يتم ترديده من شائعات حول تعطيل الدراسة في الجامعات مشيرا إلى تشديد الوزير على التصدي لأي شائعات من شأنها تعطيل الدراسة.

وأضاف المصدر أنه يتم الان الاستعداد في الوقت الحالي بالجامعات لاختبارات الميد تيرم والتي اشاع البعض عدم إجراؤها ، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لهذه الاستعداد والإجراءات الاحترازية.





وتقترب الجامعات من امتحانات الميدتيرم ، والتي يترقب الطلاب انعقادها سواء تحريريا او من خلال الامتحانات الاونلاين، فيتوقع البعض إجراءها أونلاين بينما يرى آخرون أنها من الأفضل أن تكون داخل الجامعة.





ومن جانبه قال الدكتور محمود نعمة، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، إن الجامعة تعمل بنظام التعليم الهجين وتستعد لاختبارات الميد تيرم فمن بينها اختبارات ستجرى داخل الجامعة واخرى اونلاين، مشيرا إلى أن طبيعة الدراسة في الجامعة تختلف عن باقي الجامعات.





وأشار إلى أن حتى الآن لم تظهر أي حالات كورونا داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الوضع منذ اليوم الاول من اتباع الاجراءات الاحترازية وتوفير اماكن فرز الطلاب المشتبه بهم.





وأضاف "نعمة" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن الجامعة حريصة على الطلاب من الالتزام بالاجراءات ومنع دخول المحاضرات بدون كمامة ، لا يوجد كثافة بالمحاضرات بالاضافة إلى أن الاجراءات من تعقيم يتم بصورة يومية للقاعات والمدرجات، وجميع الاماكن التي يستخدمها الطلاب في الجامعة .





و نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.





وشددت الوزارة على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقًا، مُشيرةً إلى استعداد كل الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.





ومن جانبه قال محمد ممدوح احد طلاب كلية الحقوق، ان الطلاب يستعدون لاختبارات الميد تيرم ، مشيرا إلى أنه لا يخشى عمل الاختبارات تحريريا وخاصة مع اتباع الطلاب للاجراءات الاحترازية بل يفضلوا عن الاختبارات الالكترونية.





واشارت سلمى محمد طالبة بالاداب، إلى أنها تفضل اجرءا الاختبارات الالكترونيا خوفا من الموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى أنها تستجيب لكافة الاجراءات الاحترازية ولكن ذلك لا يعني غير معرضة للإصابة.





واوضح عمر مجدى بكلية التجارة، أن الاختبارات الإلكترونية هي الافضل للطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب على اتم الاستعداد لخوض الاختبارات ولم يسمعوا للاشاعات التي يتم ترويجها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.





وفي النهاية، ناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).