وزير الاتصالات: رفع سرعة النت 6 أضعاف بتكلفة 30 مليار جنيه واتاحته مجانا للطلبة فى المناطق النائية.. مشروع مصر الرقمية يتضمن 3 محاور

وزير الاتصالات: رفع سرعة النت 6 أضعاف بتكلفة 30 مليار جنيه

الانترنت مجانا للطلبة فى المناطق النائية

مشروع مصر الرقمية يتضمن 3 محاور





حل المهندس عمرو طلعت ضيفا على برنامج "أخر كلمة" المذاع عبر قناة "أون" وتحدث عن سرعة الانترنت ومشاكل شبكات المحمول،إضافة إلى مشروع "مصر الرقمية" ومساهمة وزارة الاتصالات فى الناتج المحلي الإجمالي وإلى نص الحوار...









وأضاف طلعت خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الانترنت فى مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الانترنت خلال جائحة كورونا.





وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات اولى وثانية ثانوى تمت على الانترنت العام الماضى دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا،و أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضي بتكلفة 300 مليون جنيه.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال انترنت المحمول بالإنترنت الارضى فى الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة





كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن مشروع "مصر الرقمية"، مؤكدا أنه مشروع ضخم، وينقسم العمل فيها إلى 3 محاور متوازية، حيث أن محاور مصر الرقمية هى، الخدمات الحكومة وتقديمها اعتمادًا على التكنولوجيا، ورعاية الإبداع، وبناء القدرات، لافتا إلى يتم حاليا تقديم بعض الخدمات إلكترونيا مثل المرور، خدمات التوثيق "التوكيل"، خدمات رفع الدعاوى للمحامين "يقدر المحامى يرفع قضية من مكتبه"، وخدمات التموين".

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تحسين شبكة المحمول يحتاج لزيادة عددالأبراج، لافتا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع لبناء عدد أكبر من أبراج المحمول حيث يتم التفاوض مع شركات المحمول بهذا الشأن.

وأكد طلعت أن تحسن شبكات المحمول خلال عام، ولفت أنه سيتم البدء في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول في منطقتي التجمع وأكتوبر قريبا، لافتا إلى أن حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة بلغت نحو 1.170 مليار دولار.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه جارٍ العمل على أن يقدم البريد خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ العمل على خدمة كارت الفلاح فى 11 محافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وكشف وزير الاتصالات، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة العدل لتجديد الحبس الاحتياطى، دون انتقال المتهمين للمحاكم، إضافة إلى ميكنة تحقيقات النيابة العامة حول القضايا.

و قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15،2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضى.

وأضاف "طلعت"، أن الوزارة تستهدف نمو فى القطاع بنسبة لـ 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات.

وفى سياق متصل كشف وزير الاتصالات أن، أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية مؤكدا: "قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".

وقال عمرو طلعت أن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع من محاور مصر الرقمية لذا تم إطلاق عدد من المبادرات وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر.

وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه فى 2019 كان متوسط سرعة الانترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الانترنت افريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.