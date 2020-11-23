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فن

وفاة الملحن طارق عاكف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
طارق عاكف
طارق عاكف
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة انغام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.

ونشرت احلام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة " #طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين " ربنا يرحمة ويغفر له" و " البقاء لله" و " ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و " انا لله وانا اليه راجعون" و " ربنا يصبرك ". 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".


وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.
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