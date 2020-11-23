لمريض الروماتويد .. نصائح تساعدك فى التعايش معه

يمكن أن يؤثر الألم والعجز المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي على عمل الشخص وحياته الأسرية، من اكتئاب وقلق كأمر شائع، وكذلك الشعور بالعجز وتدني احترام الذات.





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تعتمد الدرجة التي يؤثر بها التهاب المفاصل الروماتويدي على أنشطتك اليومية جزئيًا وعلى مدى نجاحك في التعامل مع المرض. تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك حول استراتيجيات التأقلم مع مرور الوقت ستتعرف على أفضل الاستراتيجيات التي تناسبك، في غضون ذلك ، حاول:









السيطرة:

ضع خطة مع طبيبك للتحكم في التهاب المفاصل سيساعدك هذا على الشعور بالمسؤولية عن مرضك.





اعرف حدودك:

استرح عندما تكون متعبًا. يمكن أن يجعلك التهاب المفاصل الروماتويدي عرضة للإرهاق وضعف العضلات..قد تساعد الراحة أو القيلولة القصيرة التي لا تتعارض مع النوم ليلًا.





تواصل مع الآخرين:

اجعل عائلتك على دراية بما تشعر به. قد يكونون قلقين عليك ولكنهم قد لا يشعرون بالراحة عند السؤال عن ألمك.. ابحث عن أحد أفراد العائلة أو صديق يمكنك التحدث إليه عندما تشعر بالضيق الشديد. تواصل أيضًا مع الأشخاص الآخرين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي - سواء من خلال مجموعة دعم في مجتمعك أو عبر الإنترنت.





خذ وقتك لنفسك:

من السهل أن تنشغل ولا تأخذ وقتًا لنفسك وابحث عن وقت لما تحب ، سواء حان وقت الكتابة في دفتر يوميات أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو الاستماع إلى الموسيقى، هذا يمكن أن يساعد في تقليل التوتر.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية





يعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة التي يعاني منها عدد كبير من النساء وبعض الرجال ويرتبط بشكل كبير بالحالة النفسية والنظام الغذائي ويتسبب في تآكل العظام.





ووفقا لما ذكره موقع " مايو كلينك" هناك بعض الخطوات التي تساعد في العناية بالجسم وتقليل العلامات والأعراض المزعجة، وهي:





احرص على ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين اللطيفة في تقوية العضلات حول مفاصلك ، ويمكن أن تساعد في مقاومة التعب الذي قد تشعر به، استشر طبيبك قبل البدء في ممارسة الرياضة. إذا كنت قد بدأت حديثا فابدأ بالمشي، وتجنب ممارسة المفاصل الرقيقة أو المصابة أو الملتهبة بشدة.





الحصول على الحرارة أو البرودة: يمكن أن تساعد الحرارة في تخفيف الألم وإرخاء العضلات المتوترة والمؤلمة. قد يخفف البرد الإحساس بالألم، وللبرودة تأثير مخدر يمكن أن يقلل التورم.



