لمواجهة كورونا: جامعة أسوان تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذا المديريات الخدمية، علاوة على الأسواق ودور العبادة والمدارس والكليات، فضلًا عن التأكيد على جاهزية المستشفيات وانتظام عمل الأطقم الطبية، مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.





