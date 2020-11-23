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تعليم

لمواجهة كورونا: جامعة أسوان تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:47 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات فى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وخاصة على مترددى المستشفى الجامعى والمرضى والأطقم الطبية وهيئة التمريض، حرصا على سلامة المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعى بأسوان يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع المتهاونين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أنه جار تنفيذ المشروعات التوسعية الجارية والتى تم تنفيذ 85% من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والتى تصل تكلفتها الإنشائية إلى 68 مليون جنيه، وهى مكونة من 5 أدوار، حيث تضم 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد طب أسوان إلى أنه فى نفس الوقت جار العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 أدوار، بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، وستضم 150 سريرا آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، وجار تطوير قسم المسالك البولية استعدادا لزيارة لجنة لمنح المستشفى الجامعى ترخيص زراعة الكلى.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه يتم يوميًا المرور على أقسام المستشفى الجامعى ولمتابعة أعمال التطوير فى أقسام الاستقبال والطوارئ، والذى سيضم 24 سرير غرف عناية مركزة لخدمة المرضى وزيادة إلى تجهيز قاعات الدرس بكل قسم خدمة لطلاب امتياز كلية الطب وجار أيضا العمل على قدم وساق بالمطعم المركزى بالمستشفى الجامعى والذى يضم قاعتين لتناول الوجبات ومغسلة لخدمة أطباء ومرضى المستشفى الجامعى كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.

هذا فيما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتنفيذ حزمة من التعليمات في مقدمتها متابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات الطقس والتغيرات المناخية المتوقع أن ينتج عنها هطول السيول من خلال التأكيد على جاهزية جميع الجهات التى شاركت فى المشروع التدريبى العملى صقر 68 خلال الشهر الجارى وخاصة مراجعة المخرات بإجمالى 36 مخرا صناعيا فى المناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية داخل المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وكذا المديريات الخدمية، علاوة على الأسواق ودور العبادة والمدارس والكليات، فضلًا عن التأكيد على جاهزية المستشفيات وانتظام عمل الأطقم الطبية، مع توافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.

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