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تعليم

تعليم أسوان ينظم دورة تدريبية للقيادة الفعالة لمديرى المدارس .. شاهد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:55 م
جانب من الدورة
جانب من الدورة
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شاذلى عبد الفتاح
شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمدرسة 23 يوليو الإبتدائية فعاليات الدورة التدريبية (القيادة الفعالة) التى تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلى ، ويحاضر فيها الدكتور أحمد حشيس رئيس مركز إعداد القادة بالوزارة سابقًا.

وقد رافق وكيل وزارة التربية والتعليم كل من عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، ومعتز منير مدير إدارة التعليم المجتمعى .

والجدير بالذكر أن هذه الدورة إستهدفت مديرى مدارس (23 يوليو الإبتدائية - الشهيد روضاوى الإبتدائية) بإدارة أسوان التعليمية ومدرسة السباعية الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية ، بالإضافة إلى ثلاثة معلمين من كل مدرسة ، وهذه المدارس هى التى قامت المؤسسة بالتعاون مع البنك بصيانتها ودعمها بالأجهزة والأدوات اللازمة إستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجارى .

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وكان قد عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الاثنين، اجتماعًا مع سعيد كرم الله موجه عام التربية الرياضية، وبكرى يحيى موجه أول التربية الرياضية لمناقشة آليات التجهيز ( للمهرجان الرياضي الكشفي الثالث لأبناء النوبة) في ضوء التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور خالد قبيصى في بيان، ضرورة التجهيز من الآن لهذا المهرجان المميز ليخرج فى صورة جديدة غير تقليدية تليق بمكانة أسوان وأبناء النوبة، مشيرا إلى أهمية وضع خطة شاملة توضح بها الخطوط العريضة التي ستعمل في إطارها المدارس.

وأشار خالد قبيصى إلى أن المهرجان ينقسم إلى قسمين، حيث يضم القسم الأول (الرياضي) الألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة القدم والعاب القوى والعاب اللياقة البدنية وغيرها من الألعاب، بينما يضم القسم الثاني (الكشفي والإرشادي) معسكرات الكشافة والمرشدات.

وأوضح وكيل الوزارة بأن تنفيذ ذلك يأتي في ضوء اهتمام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالرياضة والأنشطة الرياضية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم سواء داخل المدارس أو من خلال الفعاليات والمهرجانات الرياضية.

ولفت قبيصي إلى أن الرياضة تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في أجندة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، إلى جانب دورها في بناء الإنسان الذي يعتبر أحد أهم ركائز بناء الدولة.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان تنظمه مديرية التربية والتعليم ممثلة في (توجيه التربية الرياضية) للمرة الثالثة. حيث تم تنظيمه للمرة الأولى عام 2014 بنصر النوبة، بينما تم تنظيمه المرة الثانية عام 2015 بقرى غرب سهيل، ويتم تنظيمه هذا العام بقرى غرب أسوان، وهذا يأتي في ظل اهتمام القيادات السياسية بأبناء النوبة.
تعليم أسوان ينظم دورة تدريبية للقيادة الفعالة لمديرى المدارس .. شاهد
تعليم أسوان ينظم دورة تدريبية للقيادة الفعالة لمديرى المدارس .. شاهد
تعليم أسوان ينظم دورة تدريبية للقيادة الفعالة لمديرى المدارس .. شاهد
تعليم أسوان ينظم دورة تدريبية للقيادة الفعالة لمديرى المدارس .. شاهد
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