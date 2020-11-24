نشرة الرياضة.. سبب عدم إصابة محمد الشناوي بـ كورونا.. إيجابية مسحة الونش.. وقف انتقال أحمد الشيخ لـ بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية ، وجاءت كالآتي:





قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إن بعثة الفراعنة سافرت إلى توجو، بكمية كبيرة من المطهرات والمعقمات، خشية إصابة اللاعبين بكورونا.





قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إنه لم يتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي محمد هاني وأيمن أشرف وطاهر محمد خلال معسكر مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.





قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني: إن هناك تساؤلات كثيرة تدور حول عدم إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد، رغم إصابة كل زملائه في صورة المنتخب الشهيرة.





كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن انضمام الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الأبيض، إلى معسكر الفريق.





عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن مسؤولي القلعة الحمراء سيطلبون تأجيل نهائي إفريقيا يوم الجمعة المقبل حال إصابة محمد الشناوي بالكورونا.





كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أن الراحل عمرو فهمي عرض عليه التواجد في حملته للقضاء على فساد الاتحاد الأفريقي وأحمد أحمد.





أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا.





أكد الإعلامي سيف زاهر أن انتقال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي صفوف نادي بيراميدز توقفت نهائيا؛ بسبب المغالاة المالية من قبل إدارة القلعة الحمراء .









أثار انتقال أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة، إلى نادي بيراميدز، أزمة لائحية جديدة، بعد أن ورط نفسه وناديه في التوقيع على استغناء موجه ومختوم لناديين في نفس فترة الانتقالات، على خلفية الاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوفه، ثم التراجع من غير مقدمات، ولا التزام بأوراق رسمية، وتوقيع عقد آخر مع نادي بيراميدز، رغم اتفاق مصر للمقاصة على كل تفاصيل انتقال أحمد سامي لنادي سيراميكا كليوباترا، ليضع مسؤولو مصر للمقاصة أنفسهم في دائرة العقوبات.