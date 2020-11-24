حكم حديث النفس أثناء الصلاة.. وروشتة للخشوع في العبادة

ما حكم حديث النفس أثناء الصلاة؟ قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس في الصلاة؛ صلاته صحيحة ولا تبطل.





وأوضح «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تبطل الصلاة بكثرة الوسواس ؟ أنه أحيانًا يكون دفع الوسواس أمر غير روحي بكثرة الاستغفار والتسبيح وسائر الأذكار، لكن يكون الشخص لديه مشكلة عضوية كيميائية بحاجة إلى الطبيب.





وأضاف أنه على هذا الشخص- بجانب عباداته وأذكاره واستحضار ذهنه في الصلاة- أن يتبع ما يملي عليه الطبيب من نصائح، مشيرًا إلى أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه عليه إعادتها أو تكرار الصلاة بسبب وساوس نفسه أو الشيطان.





الوسوسة في العقيدة

أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بأنه على المسلم أن يقول «آمنت بالله» عندما تصيبه الوساوس المُتعلقة بذات الله تعالى، :مؤكدًا أن الوسواس لا يؤاخذ عليها العبد إلا إذا أهم بفعلها أو عقد العزم على فعلها.





واستشهد «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل الإنسان يحاسب على حديث النفس؟» بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هذَا، خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّهِ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللّهِ» (رواه مسلم)، أما إذا كانت الوسوسة بأي شيء آخر فعليه بقول «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، قال تعالى: «وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (سورة الأعراف: 200).



